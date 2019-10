Auto a fuoco su viale Tor di Quinto. Traffico paralizzato

Una vecchia Fiat 600 è andata a fuoco su viale Tor di Quinto, all'altezza del ponte della Tangenziale, direzione centro. È intervenuta una squadra dei vigili del fuoco per spegnere l'incendio. La circolazione sulla carreggiata è stata interrotta per un quarto d'ora, finché i pompieri non hanno spento le fiamme, con inevitabili ripercussioni sul traffico. Pare che l'auto avesse montato un impianto di alimentazione a gas, per questo - per evitare un'esplosione - si è proceduto con la massima cautela per mettere in sicurezza il transito di automobilisti e passanti.