Ragazzo ucciso, Salvini picchia duro: "E tagliano pure i fondi per la sicurezza"

«Oggi, commosso e addolorato, prego per Luca e sono vicino alla sua famiglia. Ma sono anche incredulo e sdegnato perché è inconcepibile quello che è accaduto. Da ex ministro dell’Interno fa ancora più male vedere tutta l’insicurezza della Capitale governata dai 5stelle e i tagli disastrosi che Renzi, Conte e Zingaretti fanno al fondo per le forze dell’ordine». Così il leader della Lega Matteo Salvini. Gli risponde il premier Conte. «Rischio di arrabbiarmi su questo. Se qualcuno si permette di fare speculazione in campagna elettorale su un episodio del genere lo trovo miserabile. Se c’è da parlare di sicurezza in modo serio lo facciamo, ieri sera ho ricevuto i sindacati di polizia e dei vigili del fuoco - ha proseguito Conte - Abbiamo trovato in una manovra difficile, in un quadro complesso di finanza pubblica, risorse aggiuntive per il riordino delle carriere. E abbiamo trovato anche le risorse per pagare gli straordinari del 2018. Interrogatevi un po' su chi poteva farlo prima e non l’ha fatto. E tutto questo senza toccare le risorse per i rinnovi contrattuali».