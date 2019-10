Fiamme nel palazzo dell'Ordine dei giornalisti

Fiamme nel centro storico di Roma, in piazza della Torretta, nella sede dell'Ordine dei giornalisti. L'incendio è scoppiato poco dopo le 14 nel palazzo al civico 36: il rogo è esploso all'interno di un appartamento privato al quinto piano, l'ultimo dello stabile. Secondo una prima ricostruzione a prendere fuoco sarebbero stati alcuni libri ma le cause sono ancora imprecisate e, al momento dell'esplosione del rogo, nell'abitazione non era presente nessuno.

Le fiamme sono state domate immediatamente da due squadre dei vigili del fuoco, nonostante le difficoltà del camion dei pompieri che, a causa delle auto parcheggiate, non riusciva ad entrare nella piccola stradina. Le indagini sono in corso insieme alle verifiche strutturali del palazzo per i danni subiti. Sul posto anche carabinieri del comando provinciale di piazza San Lorenzo in Lucina.