I sindacati dichiarano guerra: "Venerdì blocchiamo Roma"

"Venerdì mattina è prevista anche una manifestazione in Campidoglio". Lo annuncia Alberto Civica, segretario generale Uil Lazio sottolineando che quello di venerdì prossimo sarà uno sciopero unitario di Cgil, Cisl e Uil ma che "stanno arrivando anche tante adesioni da altre sigle sindacali e dalle associazioni dei consumatori''. "Abbiamo evitato il corteo per non aumentare il disagio dei cittadini", sottolinea il segretario generale Uil Lazio. Bloccare la città "è stata una decisione che abbiamo preso non a cuor leggero ma confidiamo nel fatto che i cittadini capiscano che se siamo arrivati a questo punto è perché non ci è stata data nessuna possibilità di mediare - sottolinea Civica - Intanto il Campidoglio non ci ha proprio mai incontrati e di conseguenza non ci ha dato nessuna risposta su nulla: né sulla questione di Roma Metropolitane né sulle altre partecipate, da Ama a Farmacap, da Risorse per Roma a Multiserivizi, da Atac a Equa Roma a Zetema".