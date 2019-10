Non c'è pace per la metro A: chiusa un'altra fermata

Non c'è pace per gli utenti della metropolitana di Roma: da venerdì 18, infatti, chiuderà la fermata Baldo degli Ubaldi della linea A per consentire i lavori di revisione di tutti gli impianti di scale mobili e ascensori. Per tre mesi, tanti ce ne vorranno, i passeggeri potranno avere la gioia di avventurarsi o a Cornelia o a Valle Aurelia.

Attenzione: si tratta della revisione ventennale degli impianti. Semplicemente, ogni 20 anni di vita, scale mobili e ascensori vanno sostituiti. Non che chi usa Baldo degli Ubaldi avesse molta scelta: da mesi questa stazione è quotidianamente inserita nel bollettino Atac sulle scale mobili fuori servizio. Uno degli effetti spettacolari del grande appalto Atac a MetroScarl, quella delle fascette da elettricista usate a Barberini sulle scale mobili, almeno secondo i verbali della pubblica accusa nell'inchiesta giudiziaria conseguente al sequestro delle stazioni centrali, Repubblica e Barberini.

Da mesi, dunque, gli utenti lamentano questo stato di cose ma è stato necessario aspettare il fine vita naturale delle scale mobili per intervenire. Un fine vita, per altro, che per legge arriva dopo 20 anni ma che, nel caso di Baldo degli Ubaldi è giunta molto prima senza che Atac riuscisse a porvi rimedio.

L'asettico sito aziendale di Atac recita di una chiusura trimestrale necessaria a «consentire lo svolgimento dell'attività di revisione ventennale di scale mobili e ascensori, attività obbligatoria in base alle vigenti norme sull'esercizio degli impianti di traslazione». Parliamo di 12 scale mobili e 7 ascensori che, quindi, dovranno essere cambiati e collaudati.

Atac, quindi, scusandosi «per il disagio» ricorda come «I treni della metro A transiteranno senza effettuare la fermata» e che «in sostituzione potranno essere utilizzate le vicine stazioni di Cornelia e Valle Aurelia, dove i treni della metro A continueranno a fermare regolarmente. Per tutta la durata della chiusura della stazione...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI