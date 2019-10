Fantoccio di Greta Thunberg appeso al ponte di via Newton

Un fantoccio con le treccine rappresentante la nota attivista Greta Thunberg è stato appeso sotto al ponte in via Isacco Newton, in direzione Roma-Fiumicino. Al fantoccio è attaccato un cartello: «Greta it’s your God». Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i poliziotti del commissariato San Paolo. La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per minacce aggravate in relazione al fantoccio con le treccine che rappresenta l’attivista svedese Greta Thunberg in prima linea contro i cambiamenti climatici.