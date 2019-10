Fonte Laurentina, Salvini nella terra dei fuochi romana

Matteo Salvini nella terra dei fuochi romana a Fonte Laurentina dove la zona continua a fumare nonostante la pioggia, dopo il rogo di questa estate. Il sopralluogo oggi pomeriggio nell'area tra via Laurentina e via Castel di Leva. Nel giro di ricognizione, tra la valle di Tor Chiesaccia, adiacente alle scuole di via Martinelli e la storica Cava Covalca, il leader della Lega è stato accompagnato dal vice presidente del Comitato di quartiere Fonte Laurentina, Michele Ambrosone. Salvini ha ascoltato le preoccupazioni dei 15mila cittadini, che chiedono una soluzione al problema.Tutta la zona è costellatata di discariche. La sua èstata una visita da privato cittadino, da padre di famiglia ha voluto incontrare i genitori dei bambini per capire di persona i problemi che stanno vivendo. Una visita lontana dai riflettori e dalle telecamere, la prima di una serie per verificare le criticità di Roma.