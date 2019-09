Roma assediata dallo sciopero dei gretini

Romani, stamane, prima di uscire di casa, fatevi il segno della croce. Si preannuncia una giornata al cardiopalma molto più dei consueti “venerdì neri” a cui oramai siamo abituati. Non sarà “Black Friday”, ma “Friday for Future”, un venerdì verde da ricordare letteralmente. Tradotto: strade chiuse, mezzi deviati e il caos dietro l’angolo per lo sciopero promosso direttamente dalla sedicenne svedese Greta Thunberg, trasformata in icona planetaria del neoambientalismo. Meglio girare a piedi o meglio ancora starsene a casa, lavoro e incombenze irrinunciabili permettendo. Dalle 10 saremo assediati dal popolo dei “gretini”, ma l’inferno comincerà parecchio prima dello start del corteo di piazza della Repubblica, che si concluderà verso le 13.30 in piazza Madonna di Loreto, adiacente piazza Venezia. Il percorso si snoderà lungo viale Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali.

Cinquemila gli studenti attesi (tra scuole e famiglie in fibrillazione) che sfileranno per il clima replicando le iniziative in programma in tutto il mondo: vogliono sensibilizzare l’opinione pubblica sui gravi cambiamenti climatici in atto (almeno così dicono) con una mobilitazione plateale. Ci saranno a spalleggiarli anche tanti under 14. Tutto pronto nelle chat su WhatsApp già da ieri pomeriggio, tra meeting point e partecipazione attiva pure dei genitori. Iniziative sul tema post-corteo si rincorreranno fino a sera. Intanto, l’assemblea capitolina con il voto un’unanime di 40 consiglieri dichiara l’emergenza climatica e ambientale. “Bisogna agire con urgenza per contrastare i cambiamenti climatici in tutto il mondo”, scrive su Facebook la sindaca Raggi.

L’allerta in città suonerà alta e forte specialmente sul fronte trasporti. Potrebbero subire rallentamenti o modifiche ben 25 linee del trasporto pubblico. Nel dettaglio le seguenti: H, 5, 14, 16, 40, 50, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 82, 85, 87, 105, 117, 118, 170, 360, 590, 649, 714 e 916. A seconda della chiusura di alcune strade – piazza Venezia, via del Corso, via del Teatro Marcello, via Cesare Battisti e via del Plebiscito – potrebbero essere, poi, deviate altre sedici linee. La circolazione sarà messa a dura prova ancora più che nelle “normali” giornate di sciopero. E non è finita qui. Non sarà possibile tirare un sospiro di sollievo nemmeno in vista del weekend. Si prospetta, infatti, un fine settimana da incubo. Dalle 10.30 di domani scatterà la manifestazione in via Rocca Cencia, nei pressi dello stabilimento Ama, indetta dal Comitato Periferie Roma Est per protestare contro i “miasmi prodotti dall'impianto di raccolta rifiuti”. Inutile parlare delle possibili ricadute sul traffico. Ancora, nel pomeriggio, dalle 17 alle 20.30, sit-in a piazza San Cosimato, a Trastevere, promosso dall'Associazione “Non una di meno”, in occasione della giornata mondiale per la salute riproduttiva. Salute, ambiente, e pure sport. Perché sempre domani scatterà la chiusura anticipata per via dei Fori Imperiali: fino alla mezzanotte del giorno di festa, la storica via sarà offlimits per lasciare spazio alle celebrazioni dei 150 anni della Federazione Ginnastica d'Italia.

Saranno deviate le linee 51, 75, 85, 87, 118 e la navetta MB (che questo fine settimana sostituisce la metro B tra Castro Pretorio e Laurentina). Domani notte deviata la NMB. Senza dimenticare la pedonalizzata nei festivi via dei Fori Imperiali, con conseguente deviazione sempre per le linee di bus 51, 75, 85, 87, 117, 118 e per la navetta MB. Domenica mattina, invece, dalle 8, gare podistiche competitive e non: dalla corsa sulla distanza delle 10 miglia (16,39 km) alla camminata di 1 chilometro per i bambini. Questo e altro in programma per la CardioRace – Corri per il cuore, in occasione della Giornata mondiale del cuore. La manifestazione, organizzata dalla DreamCom per sensibilizzare sulla salute del cuore. Mentre in quel di Montesacro andrà in scena “Corro per Vale”, la quinta edizione della maratona in ricordo di Valentina Col, la pallavolista romana tesserata con il Giro Volley scomparsa tragicamente nel 2013 all'età di 17 anni. Il raduno è fissato alle ore 9 in viale Adriatico, con partenza alle 10.