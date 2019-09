Inizia la guerra della Mala Capitale

«Si è rotta la pax criminale a Roma. È possibile che ci siano altri morti ammazzati in città». Se si vuole decifrare i fatti di sangue che accadono oggi nella Capitale, bisogna tornare indietro nel tempo, ad almeno 50 anni fa, affidandosi a chi rappresenta la memoria storica e giudiziaria di stragi, omicidi, rapine, traffici di armi e droga avvenuti all’«ombra» del Colosseo. Otello Lupacchini, attuale procuratore generale della Corte d'appello di Catanzaro, si è occupato nella sua lunga carriera di magistrato, fra tanti altri, degli omicidi del pm romano Mario Amato, del banchiere Roberto Calvi, del generale Leamon Ray Hunt, del professore Massimo D’Antona, e, altresì, anche della strage di Bologna e di quella brigatista di via Prati di Papa. Ma soprattutto è il magistrato che nel 1994 istruì il processo contro la famigerata Banda della Magliana, portandone alla sbarra tutti i boss e gli affiliati.

Il 10 gennaio scorso Andrea Gioacchini, uscito quattro giorni prima dal carcere e ancora sorvegliato speciale, viene colpito da un proiettile alla testa mentre è in macchina, con la compagna seduta a fianco, davanti all’asilo di via Castiglion Fibocchi alla Magliana, dove aveva appena accompagnato i figli. A premere il grilletto un uomo, ancora oggi senza nome, in sella a uno scooter e con il viso coperto da un casco integrale. Inizialmente viene indagato (e poi subito archiviato) Augusto Giuseppucci, fratello di Franco «Er Negro» della Banda della Magliana.

Il 7 agosto l’ex leader degli Irriducibili della Lazio Fabrizio Piscitelli, conosciuto con il soprannome di «Diabolik», viene freddato alla «luce del sole» su una panchina del parco degli Acquedotti, con un solo colpo esploso alla nuca da un killer travestito da runner, che finge di fare jogging e poi scappa su un Liberty guidato da un complice. Entrambi sono ancora ricercati dalla Polizia, mentre la Procura capitolina indaga per omicidio aggravato dal metodo mafioso.

Il 2 settembre Fabio Gaudenzi, detto Rommel, già condannato per usura nel maxi processo Mafia Capitale, si fa arrestare nel suo appartamento di Formello con due armi da guerra (una revolver e una mitraglietta) dopo aver pubblicato un video su Youtube in cui sostiene di sapere chi è il mandante dell’uccisione di Diabolik e di temere di essere il prossimo a morire. Gaudenzi, con il volto coperto da un passamontagna e in dosso una felpa di «Lupin», rivendica la sua appartenenza dal 1992 a un «gruppo elitario di estrema destra denominato "I fascisti di Roma Nord", con a capo Massimo Carminati». Aggiunge: «Non siamo mafiosi, siamo fascisti», tutto ciò a ridosso della sentenza con cui la Cassazione il mese prossimo dovrà decidere se confermare la condanna di Carminati e Salvatore Buzzi per associazione mafiosa.

Con l’assassinio di Gioacchini, seguito sei mesi dopo da quello di Piscitelli, si è riaperta la «stagione» degli omicidi a Roma?

"Da studioso del fenomeno, senza conoscere gli atti di indagine, penso che...

