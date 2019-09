Zingaretti si è inventato la tassa sulla pipì al bar

Se sei cliente va bene, se non lo sei potresti presto dover pagare l'uso del bagno all'interno dei bar e dei ristoranti di Roma e del Lazio. Sì perché tra le altre novità il nuovo testo unico sul commercio regionale, prossimo all'approvazione in Consiglio, contiene un comma all'articolo 75 sulla trasparenza dei prezzi che parla chiaro: «Qualora il servizio igienico, per i soggetti diversi dalla clientela, sia messo a pagamento, il prezzo dello stesso deve essere reso ben noto attraverso l'apposizione di idoneo cartello». Che apre in poche parole alla possibilità di tassare l'uso del bagno che fino ad oggi è stato assolutamente libero. E quanto dovrà costare? Nulla è detto in proposito. Forse...

