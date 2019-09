Caos nella metropolitana di Roma. I passeggeri vanno a piedi in galleria

Grandi disagi sulla metropolitana a Roma. Dopo lo spegnimento delle luci nelle gallerie, in banchina e sulle scale mobili nel nodo di Termini, un guasto tecnico alla linea aerea ha interessato la linea B, nel tratto tra San Paolo a Castro Pretorio, dove un convoglio è rimasto bloccato in galleria prima della fermata Colosseo. I passeggeri sono stati costretti a scendere e a raggiungere la fermata a piedi nel tunnel. Ed è stato necessario anche un intervento dei vigili del fuoco nella galleria della fermata metro B Cavour per il trasporto di un disabile dal convoglio alla banchina della fermata stessa. I pompieri sono stati chiamati sul posto alle 11 a causa dell’interruzione della corrente avvenuta tra le fermate della metro Garbatella e Termini. Il percorso, di circa 100 metri è stato effettuato con l’assistenza del personale medico del 118 e della guardia medica. Al momento del blocco della corrente elettrica i passeggeri sono stati fatti scendere dal convoglio e accompagnati alla banchina della stazione dal personale di stazione. Così non è stato per il disabile che è stato soccorso da una squadra di vigili del fuoco.