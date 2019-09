Bombola del gas come una bomba, coi vigili del fuoco dentro la palazzina esplosa

La bombola del gas è esplosa come una bomba. Otto famiglie evacuate e un ferito grave a Tor Lupara, nel comune di Fonte Nuova, dove vicino alla centralissima via della Torre, in via Verga 17, è saltata in aria una palazzina di tre piani, dove vivono 8 famiglie tutte evacuate. Il ferito è un 33enne romano, paziente psichiatrico e con piccoli precedenti penali. L’uomo che questo pomeriggio alle 13,50 avrebbe causato l’esplosione di una palazzina. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Sant’Eugenio in gravi condizioni: ha ustioni sul 60% del corpo. Non ci sono altri feriti oltre a lui. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, quelli della sezione radiomobile e una pattuglia della Polizia di Stato.

ul posto due squadre dei vigili del fuoco, un’Autobotte, un’Autoscala, il Carro Crolli, il Carro Rilevamento Radioattivo Chimico, personale Usar e il Carro Teli che hanno spento le fiamme e smassato il materiale. Una persona ustionata è stata trasportata all’ospedale con l’elisoccorso.