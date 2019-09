Poliziotto si spara in auto davanti alla caserma di via Reni

Un poliziotto si è tolto la vita sparandosi al petto, davanti la caserma del reparto volanti in via Guido Reni, nel quartiere Flaminio a Roma. Ancora da chiarire le cause che hanno portato all’estremo gesto. Secondo quanto si apprende, il corpo del sessantenne, è stato trovato in auto dai suoi colleghi. Via Guido Reni è stata chiusa al traffico per gli accertamenti del caso. Possibili difficoltà al traffico veicolare.