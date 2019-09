Tunica bianca e capelli neri sul volto, una figura inquietante: il folle gioco ispirato al film "The Ring" è arrivato anche a Roma. E si moltiplicano gli avvistamenti di "Samara", protagonista del film, per le strade della Capitale.L'ultimo stanotte all'1.40 nel Parco Meda, dove un avvistamento ha creato molto scompiglio e pare anche una scazzottata. "I ragazzi l'hanno rincorsa e per un attimo si è creata parecchia confusione" dice Fabrizio Montanini che rilancia il post del gruppo Facebook Comitato Beltramelli Meda Portonaccio. Un gioco, una candid camera horror, in cui una persona travestita da Samara Morgan, la ragazzina protagonista del film, gira per le vie delle città, in piena notte, spaventando i passanti. Il tutto ovviamente con tanto di riprese e foto da postare poi sui social.

La ragazzina indemoniata, pochi giorni fa, ha fatto il suo debutto anche a Roma: Samara è stata avvistata in vari quartieri di Roma Est a Centocelle, Casal Monastero, Pietralata e Monti Tiburtini, con i passanti rimasti di stucco tra curiosità e qualche timore. In alcuni post sui social Samara si vede accanto a un cassonetto in fiamme a Monti Tiburtini, con il fuoco a rendere lo scenario ancora più agghiacciante.

Ma nel parco Meda l'altra notte sarebbe stata presa a calci e pugni in faccia. E il comitato di quartiere sta pensando di organizzare "ronde di vigilanza", annuncia Fabrizio Montanini. "Le nostre periferie e i nostri parchi sono già luogo di violenze fuori controllo senza bisogno di quest'ultimo folle gioco - dice Fabrizio Montanini - il parco Meda è stato recentemente teatro di violenze con le risse tra italiani e gli occupanti filippini, non aggiungiamo altri problemi per la noia e la mitomania di qualcuno a cui bisogna solo insegnare un po' di educazione".