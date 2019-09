Arriva la stangata sui ticket non pagati

Anche la Regione Lazio ha la sua «quota 100». Ma non riguarda le pensioni, bensì le sanzioni per i ticket sanitari evasi negli ultimi 8 anni. Ammontano a ben «100 milioni di euro», infatti, le centinaia di migliaia di avvisi bonari e di pratiche di riscossione coattiva spedite dalla Regione a pazienti e degenti che hanno effettuato «falsa o errata attestazione di esenzione da reddito e di quelli che hanno usufruito in maniera indebita dell’esenzione dal pagamento del ticket sanitario» tra il 2011 e il 2018. Avvisi bonari, contenenti però cattive notizie, per coloro che hanno autocertificato per errore (o dolo) il diritto all’esenzione per i ticket delle visite specialistiche e degli esami diagnostici, oppure per le ricette farmaceutiche...

