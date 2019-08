Stadio Olimpico, schianto tra due scooter: morto un 53enne

Incidente stradale mortale questa mattina alle 9 e 30 in viale dello stadio Olimpico, in zona centro, a Roma. A scontrarsi due motoveicoli, una Honda Forza e un motorino Sh, condotto da un 53enne italiano morto sul colpo. La conducente dell'Honda Forza, un'italiana di 56 anni, è rimasta ferita ed è stata trasportata al Policlinico Gemelli, in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia Locale del Gruppo Prati che hanno messo in sicurezza l'area e stanno provvedendo agli accertamenti e ai rilievi per ricostruire dinamica dell'incidente.