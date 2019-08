Via della Muratella, cane cade nel canale. Salvato dai vigili del fuoco

L'hanno visto annaspare nel canale dove era caduto accidentalmente e subito è scattata una gara del cuore per salvare un bel cagnolone che rischiava di annegare. Oggi pomeriggio alle ore 16, circa i vigili del fuoco del comando di Roma con la squadra nucleo Saf, sono intervenuti in via della Muratella e via Collegno, altezza Piana del Sole, per trarre in salvo un cane caduto accidentalmente nel canale che scorre adiacente. Messo in salvo è stato riempito di baci e coccole. L'animale è in buone condizione ed è stato consegnato a chi di competenza sul posto .

