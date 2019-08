Odissea metro A tra guasti, lavori e ritardi

Giornata di caos sulla linea A della metropolitana a causa di due guasti, che si sono andati a sommare all’interruzione già prevista per consentire gli interventi agostani su tutta la tratta. Il primo «tilt» si è verificato poco dopo le 6 del mattino alla stazione San Giovanni, importante nodo di scambio con la linea C, che ha costretto l’azienda per i trasporti pubblici capitolini a chiudere tutte le altre fermate fino al capolinea Anagnina. Lo stop è durato 25 minuti, ma tanto è bastato a disorientare i passeggeri, soprattutto turisti, che, con i lavori già in corso sul resto della linea, si sono dovuti accontentare di appena cinque fermate, da Battistini a Cipro. Nuovo stop alle 13, in seguito al quale è stato necessario sospendere il traffico dei convogli alle fermate Re di Roma, Ponte Lungo, Furio Camillo, Colli Albani e Arco di Travertino. In questo caso la chiusura è durata una quarantina di minuti. <WC1>Al via <WC>ieri<WC1> la seconda tranche delle chiusure che interessano la linea A dove sono in corso lavori di ristrutturazione. Folla fin dalle prime ore del mattino alla fermata Ottaviano<WC>,<WC1> esattamente all’angolo con viale Giulio Cesare<WC>,<WC1> da dove partono i mezzi Ma5 diretti alla stazione San Giovanni che sostituiscono il servizio, nella tratta chiusa<WC><WC1> fino al 19 agosto. Smarriti in questa prima giornata i passeggeri più anziani e i turisti, non informati della chiusura. Molti quelli che <WC>hanno chiesto<WC1> agli autisti informazioni sulla direzione e sui percorsi dei bus sostitutivi. I mezzi<WC> <WC1>non effettuano passaggio a piazza di Spagna<WC>,<WC1> ma fermano a <WC>v<WC1>iale San Paolo del Brasile,<WC> <WC1>in prossimità dell’uscita su via Veneto della stazione Spagna. Le altre fermate dei bus sostitutivi sono nei pressi delle fermate metro. Per quanto riguarda la fermata Termini viene effettuata nel piazzale della stazione, al semaforo in corrispondenza di via Cavour. <WC>

<WC1>A partire dal 16 e fino al 25 agosto, nelle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica<WC>,<WC1> le ultime corse della metro A dai capolinea saranno alle 23<WC>,<WC1>30<WC>,<WC1> anzichè all’1<WC>,<WC1>30 e quindi a partire dalle 23<WC>,<WC1>30 il servizio di bus sostitutivi si estenderà all’intera tratta. La prossima tranche di lavori è in programma dal 20 al 25 agosto nel tratto Termini-Battistini.