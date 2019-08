Fabrizio Piscitelli, figura di spicco del tifo della Lazio noto come Diabolik, è stato ucciso in un agguato. Lo storico capo ultrà biancoceleste è stato colpito alle spalle a distanza ravvicinata nel parco degli Acquedotti, in via Lemonia all'altezza del civico 273, in zona Cinecittà. Piscitelli è stato raggiunto dal colpo d'arma da fuoco alla testa con il proiettile che lo ha centrato trapassandolo all'altezza dell'orecchio sinistro. Sul posto i poliziotti del commissariato Tuscolano.