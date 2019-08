Se ne parla da oltre 20 anni, e lunedì partiranno il lavori di demolizione di una delle strade simbolo di Roma: la Tangenziale Est, nel bene e nei tanti mali, a cominciare dalle costanti code e gli eccessi di smog, rappresenta più di altri pezzi di città le trasformazioni che hanno fatto della Capitale una metropoli. La demolizione riguarderà circa 500 metri del tratto sopraelevato davanti alla stazione Tiburtina, con un intervento che prevede dodici fasi di cantiere, in 450 giorni, e un costo di 7,6 milioni di euro.

La costruzione della Tangenziale risale agli anni Sessanta e Settanta: il serpente di ferro e cemento che unisce i quartieri Tiburtina e San Giovanni con le sue diramazioni arriva al Nomentano, Prenestino, viale Castrense e Olimpico. È stata oggetto di mille progetti mai realizzati: da quelli urbanistici per l’inserimento di una corsia preferenziale per bus veloci, a quello del sottovia che avrebbe aiutato a limitare l’impatto sui quartieri, fino all’idea di farne un’isola pedonale con un grande parco sopraelevato.

In realtà dagli anni Settanta, a parte le barriere anti rumore e i divieti notturni legati all’eccessivo inquinamento acustico, per quasi mezzo secolo, è rimasta, senza grosse modifiche, la strada a enorme impatto che in alcuni tratti passa a pochi metri dalle finestre delle abitazioni, come nel film ’Fantozzi', con l’indimenticabile Paolo Villaggio che dopo esser saltato dal terrazzino di casa provava a prendere al volo il bus. I lavori di demolizione saranno preceduti dall’analisi dei materiali di cui è costituita la struttura, poi si passerà all’abbattimento dei piloni e del tratto di sopraelevata della Circonvallazione Nomentana. Con la chiusura delle rampe di accesso cambierà la viabilità nel quadrante con strade alternative per i giorni necessari al completamento dei lavori.

Ecco la nuova viabilità in dettaglio come comunicato dal Campidoglio:

- sulla Circonvallazione Tiburtina, direzione via Salaria, vietato il transito sulla corsia principale della Tangenziale Est in prossimità dello svincolo Portonaccio – Tiburtina.

- Sulla Circonvallazione Nomentana, direzione San Giovanni, non si transita sulla corsia principale all’altezza del civico 474, in prossimità di via Teodorico. Obbligatorio svoltare a destra verso la corsia complanare, con divieto di transito in entrata all’altezza del civico 490-496.

- Su via Tiburtina, direzione piazzale del Verano, divieto di transito sulla rampa di immissione della Tangenziale Est, in prossimità di via Masaniello per i veicoli in direzione via Salaria. Prevista anche la chiusura della rampa all'altezza di piazzale delle Crociate, direzione Stadio Olimpico.

"I cittadini e gli automobilisti - spiega il Comune di Roma - saranno adeguatamente informati con cartelloni che spiegheranno modalità e fasi dei lavori. Informazioni sulla viabilità locale alternativa saranno fornite dalla Polizia Locale di Roma Capitale".