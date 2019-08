Senza preside 1 scuola su 5: 101 tra Roma e provincia

In un quinto delle scuole di Roma manca ad oggi un preside effettivo. Perché sono scuole cosiddette "in reggenza", cioè guidate da un dirigente scolastico di un’altra scuola che accetta un incarico temporaneo contemporaneamente a quello che già ricopre.

Oppure scuole che vivono situazioni particolari che coinvolgono i capi di istituto.

Parliamo di 101 scuole pubbliche su 504 totali di Roma e provincia [GUARDA L'ELENCO DI TUTTI GLI ISTITUTI] Poco meno della carenza che tocca l’intera regione, dove circa un sesto delle strutture scolastiche – 130 sulle 762 complessive nel Lazio – soffre su questo fronte. 130 è, di fatto, la quota che indica il fabbisogno regionale dei dirigenti scolastici.

Nel dettaglio, per le rimanenti province, 12 è il fabbisogno di Viterbo su 46 scuole, 8 quello di Latina su 87, 7 di Frosinone su 88 scuole e 2 di Rieti su 37. 130 è, quindi, il numero di sedi disponibili nel Lazio comunicato dall’Ufficio scolastico regionale in relazione al concorso per dirigenti scolastici che porterà una prima tranche di vincitori ad assumere servizio dal prossimo anno scolastico. Anche se per ottobre è attesa la sentenza definitiva del Consiglio di Stato che potrebbe...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI