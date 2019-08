Riapre Raggi beach: ecco cosa troveranno i romani a Tiberis

Aprirà i battenti oggi alle 18 la seconda edizione di Tiberis, il parco fluviale sul Tevere temporaneo, nella vulgata comune la spiaggia a Ponte Marconi. Ecco come si presenterà agli utenti; 10 “vele” ombreggianti, 20 lettini e 15 ombrelloni. Poi, ancora: 135 sedie e 29 tavoli. Sono disponibili 4 docce esterne (non coperte, come da foto) installate sul piano principale dell’allestimento cui si aggiungono altre 8 docce all'interno di tende/cabine che fungeranno anche da spogliatoio ma saranno più nascoste sotto il ponte Marconi. A completare l’allestimento: 60 alberi, 250 metri quadrati di pedana rinfrescata con 6 nebulizzatori, 50 metri quadri di tende ombreggianti e 1400 di prato.