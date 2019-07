La folla composta che si era radunata in piazza del Monte di Pietà ha iniziato a entrate in fila nella cappella dove è stata allestita la camera ardente per Mario Cerciello Rega, il carabiniere ucciso nelle prime ore di venerdì notte a coltellate da un giovane turista statunitense. Una fila lunghissima, che si dipana per diversi isolati. Mentre suonano le campane a lutto in tanti hanno in mano dei fiori, altri si fanno il segno della croce, altri ancora si chiedono come sia stato possibile morire così. Verso le 15:30 è arrivata la moglie del Carabiniere ucciso che ha accompagnato il feretro e ora lo veglia in piedi in maniera composta. La bara del militare e' avvolta in una bandiera tricolore, sopra è stata posta una sua foto in divisa e un cero, quattro carabinieri in alta uniforme formano un picchetto attorno. Accanto alla moglie i familiari della vittima seduti a semicerchio attorno al feretro. Sono centinaia le persone che, a partire dalle 16, hanno voluto rendere omaggio alla vittima, tra loro anche i vertici della Questura di Roma. Sono presenti anche i vertici del comando provinciale dei Carabinieri di Roma.

"Un galantuomo, una persona per bene. Un umile servitore dello Stato che ha pagato a caro prezzo per il suo lavoro", è il commento di Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, comune d'origine del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. "Era mio dovere essere qui oggi a rappresentare la mia città e anche come amico era giusto essere qui. A voi giornalisti dico: non infanghiamo il suo nome non lo merita. Ho visto già degli articoli stampa che non danno ragione al valore di quest'uomo", ha concluso (foto di Francesco Benvenuti).