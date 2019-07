L'assassino del carabiniere è uno studente americano

Ha 19 anni, la pelle chiara ed è americano. L’uomo che ha ucciso il vice brigadiere Mario Cerciello Rega è un giovane turista statunitense con i capelli tinti di viola, lo smalto sulle unghie e due tatuaggi sulle braccia. Al termine di un interrogatorio-fiume, insieme al coetaneo ritenuto suo complice, il ragazzo ha ammesso le proprie responsabilità: «Sono stato io ad accoltellarlo».

Entrambi erano stati prelevati dai carabinieri ieri mattina in un lussuoso albergo del quartiere Prati, nel centro di Roma. Sembravano storditi. È stata la famiglia facoltosa del killer a pagare il soggiorno, sia per lui che per l’amico. Dopo ore di interrogatorio nella caserma del nucleo investigativo di via In Selci, hanno iniziato a fare parziali ammissioni. In serata li hanno raggiunti anche i pm Nunzia D’Elia e Maria Sabina Calabretta, e intorno alle 23 hanno chiuso il verbale con l’accusa di omicidio. I due sarebbero dovuti rientrare ieri sera in Usa con un volo già prenotato.

Erano in cerca di droga a Trastevere, ma la sostanza acquistata era semplice aspirina: perciò hanno rubato la borsa del pusher nel tentativo di recuperare i soldi. Questa la dinamica della vicenda che ha portato all'omicidio del vicebrigadiere...

