Bolletta non pagata, i vigili del fuoco si fanno la doccia fredda

Bolletta non pagata, vigili del fuoco senza gas e doccia fredda. Chiusa per morosità la fornitura di gas al distaccamento Tuscolano di Roma. A denunciare i gravi disservizi subiti da stamattina dai pompieri impegnati quotidianamente a garantire il soccorso a 600mila cittadini, i sindacati Fp Cgil, Fns Cisl e Uil Pa Vvf. ‘’Senza gas - denunciano - da oggi il personale, a causa della responsabilità dell’amministrazione, al termine di turni massacranti dovranno fare la doccia fredda o , in alternativa, per garantirsi l’igiene, dovrà salire su una navetta’’.