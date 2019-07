Carabiniere ucciso, il cerchio si stringe sui due americani

Il cerchio si stringe nelle indagini per l'omicidio del carabiniere ucciso a Roma. Due cittadini americani saranno interrogati a breve dai magistrati della procura di Roma nella caserma dei carabinieri di via In Selci. Gli inquirenti sospettano fortemente che possano aver avuto un ruolo nel furto del borsello e poi nell'omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega. I due erano stati sorpresi dai carabinieri questa mattina presso l'hotel Meridien di via Federico Cesi, a pochi passi dal luogo del delitto. Uno dei due fermati ha il tatuaggio e le meches come indicato nel primo identikit delle indagini.

Non è ancora chiaro se quanto accaduto questa notte con il furto di un borsello ai danni di un uomo e culminato con la morte del vicebrigadiere Mario Rega Cerciello abbia a che fare effettivamente con il blocco di un tentativo di "cavallo di ritorno" organizzato dai carabinieri assieme alla vittima stessa del furto. A nutrire non poche perplessità sono gli inquirenti che vogliono capire come effettivamente si siano svolti i fatti, a cominciare dalla dinamica del furto. "La vicenda potrebbe anche essere più complessa di quello che si pensava all'inizio", è l'unico commento che filtra da palazzo di giustizia.

In precedenza quattro persone erano state identificate in relazione all'uccisione del carabiniere. Si tratta dei marocchini B.N., nato nel 1990, N.K. dell'81, M.S. del 1975 e del francese di origine algerina G.K. classe 1975. Secondo quanto si apprende non avrebbero avuto un ruolo attivo nella dinamica dell'aggressione al militare.