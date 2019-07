La scritta sul palazzo (occupato) è abusiva, blitz della Raggi da CasaPound

La sindaca di Roma Virginia Raggi è arrivata in via Napoleone III sotto allo stabile occupato da CasaPound. Il motivo? Consegnare assieme alla Polizia Locale del Campidoglio il verbale di notifica per la scritta "CasaPound" apposta sull'edificio in quanto è abusiva e insiste in maniera illecita su una strada di competenza comunale.

Anche i poliziotti della Digos sono presenti alla notifica del provvedimento amministrativo che impone di eliminare la scritta CasaPound dall'edificio di via Napoleone III.

"Ripristiniamo la legalità. Oggi notificato atto che impone di eliminare la scritta abusiva diCasaPound dall'edificio occupato in via Napoleone III simbolo della prepotenza", scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi su Twitter.

"Cosa fa il Sindaco di Roma la mattina? Sarà in ufficio a preoccuparsi di trasporti, immondizia, campi nomadi, immigrazione, sbandati che vivono in strada in pieno centro? No eccola qui, in diretta sotto CasaPound, la sua ossessione". Lo scrive il profilo Facebook di CasaPound Italia postando un video del blitz della sindaca Virginia Raggi che oggi ha notificato il verbale che attesta come la scritta sulla facciata della sede del movimento di estrema destra sia abusiva secondo il Campidoglio.