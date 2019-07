McDonald's alle Terme di Caracalla. La Raggi dice no

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha chiesto agli uffici competenti di predisporre una comunicazione ufficiale per il Municipio I in cui si richiede la sospensione del progetto esecutivo per la realizzazione di un Mcdonald’s a Terme di Caracalla, nel centro storico di Roma. Progetto di cui, a quanto si apprende, l’amministrazione comunale era completamente all’oscuro. Secondo fonti del Campidoglio, il I Municipio non ha condiviso alcun iter con Palazzo Senatorio, né c’è stata una discussione preventiva sul tema. Per la sindaca è indispensabile un serio confronto sul tema che prevede il coinvolgimento di tutte le parti interessate, istituzioni e cittadini. Necessario quindi azzerare il progetto e ripartire dal dialogo con il territorio, valutando tutte le criticità e i rischi che un piano del genere potrebbe generare in un sito molto delicato vincolato dall’Unesco. Nella comunicazione vengono rappresentati anche i rischi per il decoro, l’immagine della città e gli equilibri di un tessuto urbano molto delicato come quello del centro storico.