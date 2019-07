L'Isola del Cinema premia i nuovi talenti

Il 18 luglio alle 21 presso l’Arena Groupama, nella suggestiva cornice dell’Isola Tiberina, torna il consueto appuntamento con il "Premio Opera Prima e Seconda", sostenuto dallo storico Partner Groupama Assocurazioni. Per l’ottavo anno, L’Isola del Cinema, che da sempre punta ai nuovi talenti con le loro storie interessanti e creative, dedica un importante riconoscimento per valorizzare la cinematografia italiana emergente. Per questo è stato scelto di dedicare il "Premio Opera Prima e Seconda" a una selezione tra le pellicole d’esordio che si sono maggiormente distinte nell’ultima stagione cinematografica nazionale.

Le pellicole in gara, proiettate nell’Arena Groupama a partire dall’inizio della XXV edizione de L’Isola del Cinema, sono: “In viaggio con Adele” di Alessandro Capitani; “Sulla mia pelle” di Alessio Cremonini; “Croce e delizia” di Simone Godano; “Euforia” di Valeria Golino; “Domani è un altro giorno” di Simone Spada e “Ride” di Valerio Mastandrea. I riconoscimenti alla nuova cinematografia italiana, linfa vitale di una creatività in grande fermento, verranno assegnati da una giuria d’eccezione composta da: Laura Delli Colli (Giornalista e Scrittrice), Federico Pontiggia (Giornalista e Scrittore) ed Elizabeth Missland (Direttore Artistico e Presidente Onorario dei Globi). La conduzione della serata è affidata a Carolina Rey, conduttrice televisiva, attrice e cantante italiana.

I premi previsti per questa edizione sono: Premio Groupama Assicurazioni Opera Prima e Seconda e il Premio del Pubblico Groupama Assicurazioni. Nel corso della serata verranno assegnati da L’Isola del Cinema vari premi speciali. La proiezione del film vincitore sarà introdotta dalla presenza del regista e parte del cast. Sono attesi vari rappresentanti dei film in concorso, dagli attori, ai registi e ai produttori.