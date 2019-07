Brucia lo sfasciacarozze, paura per la nube nera

Brucia uno sfasciacarozze in via Appia 819 all’altezza del semaforo con via al Quarto Miglio, a cento metri circa da via Appia Nuova. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco stanno lavorando per circoscrivere l’incendio, divampato alle 15 circa e che inizialmente ha coinvolto quattro vecchie auto stipate nel deposito. Al momento non sembrano esserci feriti o intossicati. Il vento spinge la colonna di fumo nero verso l’alto. L’impatto sulla viabilità, spiega il comandante del VII gruppo della polizia locale, Roberto Stefano, «non impone la chiusura della strada. In ogni caso - aggiunge Stefano - invitiamo tutti a guidare con prudenza». Sul posto sono presenti anche gli agenti della polizia di Stato e gli uomini della protezione civile.