L'ingegnera geniale in Italia è precaria

Dal 2016, N2Women pubblica ogni anno due liste di dieci donne ispiratrici. Si chiamano «Le stelle in reti e comunicazioni informatiche», pubblicato annualmente il 10 dicembre, e «Gli astri nascenti nelle reti e nelle comunicazioni di computer», pubblicato annualmente in estate. L’edizione 2019 proprio di quest’ultimo elenco ha rivelato una sorpresa per l’Italia. Anna Maria Vegni, ricercatrice romana precaria del Dipartimento Ingegneria dell’Università Roma Tre, è stata nominata tra le top ten ingegnere nel mondo nel suo ambito legato alle telecomunicazioni.

È l’unica donna italiana ad aver ottenuto l’agognato titolo, l’unica stella di casa nostra che ora brilla nel firmamento informatico per l’eccellenza delle sue competenze. Perché...

