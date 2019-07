Morta in casa con una ferita alla testa, giallo a Val Melaina

Giallo a Roma nel quartiere Montesacro. Una donna di 72 anni, di origini colombiane, è stata trovata morta nella sua abitazione in via Val Melaina. Sulla testa della donna, ritrovata questa mattina, è stata riscontrata una ferita. Sul posto i carabinieri della compagnia Montesacro e del Nucleo investigativo di via in Selci.

Secondo quanto si apprende la porta d'ingresso dell'appartamento era socchiusa e non sono stati trovati segni di effrazione. Al momento non si esclude nessuna pista: caduta in seguito a un malore o aggressione.