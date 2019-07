Domenica di sangue sulle strade della capitale. Incidente mortale questa mattina sulla Nuova Circonvallazione interna della Tangenziale a Roma: la vittima è una donna di 41 anni che si trovava in moto, in direzione San Giovanni, poco dopo l'uscita della galleria. Sono in corso accertamenti, anche attraverso le immagini riprese dalle telecamere della zona, per verificare l'eventuale coinvolgimento di altri mezzi. Durante i rilievi condotti dal gruppo Sapienza della Polizia Locale è stata temporaneamente chiusa la galleria.

Alle 6.30 di questa mattina su via Ettore Romagnoli, in zona Nomentana, a Roma, ha perso la vita un motociclista di 32 anni morto dopo l'impatto contro una Fiat Punto. A bordo del veicolo una ragazza di 22 anni. La moto Yamaha è stata distrutta.

Ieri sera invece su via Salaria a Monterotondo un 18enne egiziano è morto dopo essere stato travolto dall'auto guidata da un 28enne risultato positivo agli accertamenti sull’assunzione di cocaina. L’uomo è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Monterotondo per omicidio stradale.