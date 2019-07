Ciampino, violenta un 15enne dopo la promessa di un lavoro

Con la promessa di un lavoro e spacciandosi per un professore universitario ha prima carpito la fiducia di un quindicenne e poi, quando gli incontri si sono fatti sempre più ravvicinati e il giovane ha cominciato a sentirsi a proprio agio ha ripetutamente abusato di lui.

È la tragica vicenda di un giovane di Ciampino che, per oltre tre mesi, è stato vittima di violenza sessuale da parte di un uomo di 72 anni che, oltre a spacciarsi come docente millantava oltre anche una carriera come ex militare, forse, per incutere ancora più timore e reverenzialità nel ragazzo.

Ma nonostante le minacce – e la vergogna per gli abusi subiti - il quindicenne ha comunque avuto il coraggio di raccontare tutto ai suoi genitori che immediatamente hanno sporto denuncia ai Carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo.

L’uomo (a cui è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Velletri), è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale aggravata e continuata nei confronti del minorenne.

La maniera in cui l’orco di turno adescava il giovane era subdola e mirata a carpire totalmente la sua fiducia tanto che per farlo entrare a casa sua e poi violentarlo – anche dietro minaccia – si era spacciato più volte anche per un caro conoscente del nonno del ragazzo a cui puntualmente prometteva di trovargli un ottimo posto di lavoro. Inoltre, durante la perquisizione avvenuta in casa dell’uomo, è stato rinvenuto materiale informatico che andrà ora al vaglio delle forze dell’ordine.