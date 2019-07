Assalto nella villa a Pavona: famiglia in ostaggio picchiata e derubata

Picchiati brutalmente e derubati da una banda di cinque malviventi all’interno della loro villa a Pavona ai Castelli Romani. È l’inquietante vicenda vissuta da due coniugi che,nella notte tra sabato e domenica scorsa.

La coppia che aveva trascorso la serata fuori casa è stata sorpresa dai malviventi che in pochi attimi si sono avventati alle loro spalle e subito dopo averli spintonati e minacciati li hanno costretti ad entrare in casa.

Ad avere la peggio è stato il marito della donna, un cinquantaseienne proprietario di diverse concessionarie. L’uomo dopo essere stato picchiato è stato derubato non solo del Rolex, che in quel momento portava al polso, ma anche di circa 10mila euro in contanti e delle armi che deteneva regolarmente in casa. Prima di svignarsela la banda di criminali si è fatta consegnare anche un armadietto blindato dove all’interno c’erano le registrazioni dell’impianto di videosorveglianza dove era stato appena ripreso il furto e le violenze ai danni della coppia.

Appena soli e ancora scossi dal terribile accaduto i due coniugi hanno subito chiamato le forze dell’ordine. Una volta riferito ogni dettaglio agli investigatori del commissariato di Albano Laziale, intervenuti nell’immediato sul posto, l’uomo – a causa delle contusioni riportate durante la violenta aggressione – è stato prontamente medicato.

La banda di malviventi (che dal racconto dei coniugi derubati avevano un forte accento dell’est Europa), sono attualmente ricercati dagli agenti di polizia che da subito si sono messi sulle loro tracce.