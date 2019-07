I presidi arruolano la polizia contro le occupazioni

«È necessario che venga esplicitamente richiesto per iscritto, tramite mail, lo sgombero dell’edificio con un intervento delle forze dell’ordine, motivando tale richiesta. Cosa abbastanza opportuna - così come ribadito dagli stessi vertici istituzionali delle forze dell’ordine - dati i gravi danni che, con deplorevole frequenza, sono causati all’edificio, agli arredi, ai servizi, agli impianti, ai materiali scolastici, per non parlare dei furti di oggetti, alle postazioni di lavoro...». Dopo il tragico evento del rave party non autorizzato consumatosi la settimana scorsa all’Università Sapienza di Roma, in cui un 26enne originario di Foggia ha perso la vita scavalcando un cancello, l’Associazione nazionale presidi del Lazio, per bocca del suo presidente Mario Rusconi, interviene tirando in causa e affrontando di petto un capitolo sempre spinoso: quello delle occupazioni delle scuole italiane. Il monito è alla chiarezza in fatto di regole, spingendo l’acceleratore davanti agli illeciti organizzati e perpetrati all’interno delle mura scolastiche. Da qui l’appello rivolto ai...

