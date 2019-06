Poliziotto accoltellato a Tor Bella Monaca: è grave

Un poliziotto del Reparto Volanti è stato accoltellato da un pregiudicato in via Cochi, a Tor Bella Monaca, quartiere della periferia orientale di Roma. E successo intorno alle 14.30: l'agente, trasportato d'urgenza al policlinico Casilino, è stato colpito più volte con la lama dall'uomo, presumibilmente sotto effetto di stupefacenti, che aveva fermato per un controllo. Soccorso dai colleghi, è ora ricoverato in gravi condizioni. Il coltello è stato sequestrato. Il poliziotto sarebbe intervenuto per sedare una lite familiare.