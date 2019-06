Contrordine, la scala è ancora rotta

Dopo 8 lunghi mesi, ieri mattina è stata finalmente riaperta la fermata Repubblica della metropolitana. 246 interminabili giorni durante i quali l’area circostante si è praticamente desertificata, al punto che ben 6 attività commerciali nei dintorni della stazione hanno dovuto chiudere i battenti e quelle rimaste aperte hanno visto calare i propri guadagni anche del 50%. Una riapertura che per i commercianti è stata una vera liberazione, festeggiata persino con il taglio di una torta celebrativa.

Ma con una sorpresa: la scala mobile incriminata non è stata riparata ma solo transennata. Insomma è ancora chiusa. «La scala mobile "incriminata" – spiega il giornalaio della piazza - quella che ha ferito i tifosi russi, non è stata riparata, ma solo messa in sicurezza. Quindi mi chiedo: che cosa è stato fatto in questi 8 mesi?». Noi siamo andati a controllare ed effettivamente l’edicolante aveva ragione: la scala mobile il cui guasto ha causato la chiusura della fermata è semplicemente transennata, coperta da due pannelli per impedire che qualcuno possa avvicinarsi...

