Scavalca il cancello per entrare al rave. Morto il ragazzo ferito alla Sapienza

Non ce l’ha fatta il 25enne ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma dopo essersi infilzato in un’inferriata che tentava di oltrepassare. Il giovane è morto, dopo essersi reciso l’arteria femorale scavalcando un cancello per entrare a un rave all’università di Roma La Sapienza. L’episodio risale alla notte di venerdì quando il giovane di 25 anni ha cercato di scavalcare un cancello per entrare ad un rave all’Università La Sapienza di Roma ma si è reciso l’arteria femorale. È stato poi ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Umberto I dove è stato operato d’urgenza. Purtroppo, nonostante l’intervento dei medici, il 25enne è deceduto.