Una Nuvola di vip per Unindustria

È nella suggestiva location della Nuvola all'Eur che si è svolta, ieri sera, la Cena di Unindustria, l'appuntamento annuale che riunisce il gotha dell’imprenditoria, top manager ed esponenti della business community del territorio e non solo.

Gli ospiti sono stati accolti da mini danzatori che hanno evocato atmosfere giapponesi. Poi la sfilata che ha trasformato la Nuvola dell’archistar Massimiliano Fuksas in un bosco di ciliegi in fiore attraverso le creazioni, ispirate al kimono, dei 10 giovani designer del Club della creatività di Unindustria. Tutor d’eccezione è stato Guillermo Mariotto, direttore creativo della couture di Gattinoni che ha presentato due creazioni ad hoc ispirate al Sol Levante. A fare gli onori di casa Filippo Tortoriello, presidente di Unindustria insieme ai suoi vicepresidenti.

Tra gli ospiti l’onorevole Antonio Angelucci, editore de Il Tempo, Claudio Durigon, Sottosegretario al Lavoro e alle Politiche Sociali, Emilio Carelli, Deputato Movimento 5 Stelle, Francesco Battistoni, Senatore Forza Italia. Ma anche Linda Meleo, Assessore alla Città in movimento di Roma Capitale, l'assessore al commercio Carlo Cafarotti e al bilancio Gianni Lemmetti. Non sono mancati i rappresentati delle associazioni di categoria così come della Camera di Commercio di Roma. E dunque erano presenti, tra gli altri, Lorenzo Tagliavanti, presidente dell'Ente di via de'Burrò e Pietro Piccinetti, amministratore unico di Fiera Roma. Insieme a Luigi Abete, Presidente BNL, Innocenzo Cipolletta, Presidente Assonime e Gianni Letta, Vicepresidente dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.