È rincarato pure il magna magna

Consiglieri regionali, segretari, dipendenti, ospiti. Tutti uniti nella protesta per il rincaro dei prezzi al bar e alla mensa del Consiglio regionale del Lazio. Da qualche settimana a questa parte, alla Pisana il costo di pizzette, panini, tramezzini, acqua, bevande e caffè ha subìto un leggero ritocco al rialzo. Gli aumenti si sono verificati in seguito all’aggiudicazione della gara d’appalto per la gestione di bar, mensa e bouvette del Consiglio regionale, pubblicata in Gazzetta Ufficiale (quinta serie speciale) lo scorso 31 dicembre 2018 e bandita in seguito alla scadenza del precedente appalto. Alla vecchia società che gestiva i servizi di ristorazione alla Pisana se ne è quindi sostituita una nuova, la Cir Food Sc. con sede a Reggio Emilia, che ha vinto la gara e, per un importo complessivo di 3.085.970 euro, gestirà i servizi di bar, mensa, tavola calda e bouvette della Pisana per i prossimi sette anni. Il personale che già lavorava presso il bar e la mensa del Consiglio regionale è stato...