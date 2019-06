Venerdì nero per la metro B. Sulla linea A disagi nel weekend

Nuovi disagi per i cittadini romani che, nonostante il continuo, pessimo, servizio dei mezzi pubblici capitolini, speranzosi proseguono a prenderli. Fiducia mal riposta visto che anche questa mattina si sono ritrovati a fronteggiare rallentamenti inverosimili della metro B per l’ennesimo guasto tecnico che ha mandato in tilt l’intero sistema.

“Ho preso la metro che erano all’incirca le 8 di questa mattina. Ho capito subito che qualcosa non andava perché il convoglio procedeva ad andatura rallentata. Per arrivare alla fermata di Circo Massimo ci ho impiegato almeno una quarantina di minuti. Assurdo. Ogni giorno ce n'è una. Sembra una quotidiana via crucis per andare a lavoro.” E’ il commento spazientito di un giovane universitario all’uscita della metro. Atac oltre a scusarsi per i disagi arrecati dall’ennesimo guasto tecnico ha comunque cercato di "tamponare" la situazione attivando un servizio di bus sostitutivi per favorire il trasporto dei passeggeri nelle tratte in cui c’erano stati dei problemi.

Un venerdì davvero sfortunato per i pendolari romani che utilizzano la metropolitana. Come per un beffardo scherzo del destino infatti anche la linea C ha subito dei rallentamenti in direzione della fermata di San Giovanni a causa di un intervento tecnico nelle stazioni di Torrenova e Grotte Celoni.

E per il weekend nessuna buona nuova per quanto riguarda la metro della linea A che, a causa di lavori programmati di rinnovo dell'infrastruttura, nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 giugno vedrà la circolazione della linea non attiva nella tratta Anagnina.