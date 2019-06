Due corpi carbonizzati nell'auto. Scoperta choc a Torvaianica

Due corpi carbonizzati sono stati ritrovati questa mattina a Torvaianica, sul litorale dal mare. I due cadaveri, non ancora identificati, si trovavano all'interno di un'auto incendiata in Via San Pancrazio, in una zona scarsamente abitata e non distante dal mare.

A dare l'allarme, alle 8 del mattino, alcuni residenti allertati dal fumo proveniente dalla vettura in fiamme, una Ford. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri, il magistrato di turno e il medico legale.