Camion si incastra sotto al passaggio a livello, paralisi totale

Si è bloccato sotto le sbarre del passaggio a livello della ferrovia Roma-Velletri mandando in tilt l'intera circolazione per oltre due ore. Un camion svoltando da via Torino sulla via del Mare a Pavona, nel territorio del Comune di Albano Laziale, si è fermato sotto al passaggio a livello della linea Roma Velletri. Grosse ripercussioni anche sulla circolazione viaria con traffico congestionato.