Crolla cornicione, tragedia sfiorata a Casal Bruciato

Cade un cornicione da un palazzo a Casal Bruciato nel famoso cortile della casa alla famiglia rom che aveva scatenato la protesta. L’incidente ieri sera a mezzanotte in via Sandro Sandri, accanto a via Satta teatro della recente rivolta. "Stavolta poteva scapparci il morto come è successo a Napoli protestano i residenti". Ancora sotto choc i testimoni dell'accaduto. "Eravamo per strada con il cane - raccontano due cittadini, marito e moglie, del Comitato spontaneo Casal Bruciato - quando all'improvviso è caduto il pezzo di cornicione proprio davanti a un ragazzino che avrà avuto 14-15 anni. Quel giovane tremava come una foglia e ha iniziato a correre per mettersi al riparo, perché aveva capito cosa stava succedendo. Poi è tornato indietro e noi gli abbiamo chiesto se stava bene, se aveva bisogno di qualcosa ma lui ha bevuto un po' d'acqua alla fontanella e poi ha preferito andare a casa. Prima della campagna elettorale - concludono amareggiari - Raggi e compagnia bella sono venuti tutti a fare la passerella a Casal Bruciato, forse è ora che vengano adesso a vedere le condizioni del quartiere che abbiamo denunciato tante volte ma inutilmente".

"Ecco le famose palazzine di Casal Bruciato dove il Comune di Roma accoglie i nomadi del campo La Barbuta regalandogli casa e facendogli scavalcare tutti gli italiani in attesa da 20 anni - dice Fabrizio Montanini, portavoce del Comitato d'azione IV Municipio - Intanto i cittadini del quartiere rischiano la vita camminando sui marciapiedi. Ieri sera a momenti un ragazzo ci rimaneva secco sotto quel cornicione crollato".