Invasione di rifiuti nel weekend. Roma discarica a cielo aperto

Roma bollente esplode di immondizia. Weekend di passione in tema rifiuti (ancora) per la Capitale d’Italia. Scene di cassonetti debordanti, discariche ai piedi dei contenitori frutto dei rovistaggi di turno nella mole di spazzatura, accumuli dei giorni precedenti. Dall’Appia al quartiere Prati, da Ostiense all’Aventino, dal quartiere Trieste a Boccea fino alla Cassia, arrivando in periferia, Tor Bella Monaca, Ponte di Nona, Casetta Mattei, Casilina, un copione che attraversa numerose zone della città tra odori nauseabondi e degrado incombente fuori controllo. Ammassi di cartoni non ritirati nel giorno festivo su via Marmorata, in via Icilio in terra rimane un porcile di scarti che fermentano, in via Bove i secchioni strabordano, come in via Vanvitelli in centro storico. Su viale Liegi si è obbligati allo slalom. Con gli impianti di trattamento carenti ecco la città che continua a soffrire a giugno.