Litiga fuori da un locale dell'Eur. Poi sale in macchina e falcia i "rivali"

Una notte di ordinaria follia all’Eur dove per una banale lite fra giovani - scaturita all’interno di una discoteca – un ragazzo di appena 24 anni si è diretto come una furia verso l’uscita del locale e, dopo essersi messo alla guida della sua macchina, ha volutamente centrato e travolto quattro coetanei.

Erano da poco passate le 03,40 quando a bordo della sua Polo preso da una rabbia sconsiderata non ci ha pensato due volte ad investire i quattro ‘rivali’ che si stavano dirigendo verso la metropolitana per fare ritorno a casa e con cui pochi attimi prima aveva avuto un acceso diverbio fra la sua comitiva e quella delle vittime.

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, della polizia scientifica un’ambulanza del 118 che ha trasportato in codice rosso due dei ragazzi falciati sulla strada. Gli agenti del commissariato confermano la lite come causa del folle gesto da parte del ragazzo che, fermato dalla polizia, è stato identificato, trasferito al commissario di zona e sottoposto agli esami tossicologici di rito.

Un simile episodio risale a gennaio di questo anno quando due ragazzi visibilmente ubriachi dopo essere stati respinti all’entrata del Qube, discoteca conosciuta nella zona di Casal Bertone/Portonaccio, a bordo di una Mercedes classe B, hanno prima preso la carreggiata in contromano e, a tutta velocità, si sono scagliati – falciandoli - contro i due buttafuori che non li avevano fatti precedentemente entrare.

Trasportati in codice giallo in ospedale, uno al Vannini e l’altro al San Camillo i due fortunatamente non avevano riportato ferite gravi. Ferito anche un ragazzo dell’est Europa, ricoverato al Gemelli in codice rosso. Intervenute sul posto le volanti del commissariato Sant’Ippolito, la squadra mobile e la polizia locale per i rilievi dell’incidente che hanno subito avviato le indagini per risalire agli autori del folle gesto.