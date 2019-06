Niente più scuola. Gli operai smontano le impalcature

Nella Capitale anziché aprire nuove scuole, chiudono. Oppure come nel caso segnalato dai residenti del XI Municipio, zona Muratella, non finiscono neanche di essere costruite. Ad accogliere la paradossale denuncia Fabrizio Santori direttivo regionale Lega e Daniele Catalano già capogruppo Lega Municipio XI che attraverso una nota comunicano: “Quest'oggi alcuni cittadini di Muratella ci hanno segnalato la presenza di alcuni operai presso il cantiere della scuola di via Pensuti, dove per colpa dell'incapacità grillina del municipio XI l'opera non fu rifinanziata tramite la deposizione del Sal (stato avanzamento lavori) presso la ragioneria comunale, i quali starebbero smontando le impalcature e la gru che si trova appunto all'interno dell'area. Dopo mesi di stop sembrerebbe che per questa scuola ci sia l'ennesimo fermo, nonostante i mirabolanti annunci dell'ex giunta municipale, sfiduciata il 9 aprile dal consiglio, l'impegno assunto già dalle linee programmatiche dall'inetto Torelli (oggi delegato del sindaco) apparirebbe come l'ennesima conferma del fallimento del Movimento 5 Stelle nella capitale.” – concludono nella nota - “Ovviamente tramite il capogruppo in Campidoglio della Lega depositeremo una interrogazione per chiedere lumi al riguardo vista l'importanza dell'opera per tutto il quadrante e se il 5 stelle ha intenzione di rifinanziare l'opera durante l'imminente discussione in aula dell'assestamento di bilancio".