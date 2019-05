Finisce sotto la metro a Lepanto, muore una donna

Una donna è morta a Roma dopo essere finita sotto alla metro nella stazione Lepanto alle 11,10 di questa mattina. La vittima è rimasta incastrata tra la banchina e le rotaie. I vigili del fuoco sono sul posto insieme ai poliziotti del commissariato Prati impegnati nelle indagini. Il traffico della metro è momentaneamente interrotto tra le fermate Termini e Ottaviano e sostituito da navetta.

La donna di 35 anni originaria del Senegal sarebbe morta per un tragico incidente e sarebbe scivolata. Il quadro, che inizialmente faceva propendere gli investigatori per il suicidio, sarebbe cambiato grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della metropolitana visionate da poliziotti e carabinieri. Le indagini sono in corso.

Tantissima la gente radunata fuori dalla fermata della stazione, compresi i connazionali della vittima in lacrime per quanto avvenuto poco fa. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di videosorveglianza della metropolitana. Nelle prossime ore sarà inoltre ascoltato il macchinista che, al momento, a causa di un forte stato di choc non è riuscito a dare spiegazioni.