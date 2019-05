Esplosione in un B&B a due passi dal centro storico. Nessun ferito

Paura ma nessun ferito per un’esplosione avvenuta alle 13,15 in un appartamento in via XX Settembre adibito a B&B. La struttura ricettiva a due passi dal centro storico di Roma in quel momento era vuoto: i turisti che ospitava erano fuori per un’escursione. Ancora non sono chiare le cause dell’esplosione ma lo scoppio ha provocato il crollo due muri nell'appartamento: uno di un bagno e l’altro di una camera da letto. Il boato ha provocato tanta paura tra i residenti della zona e in particolare tra gli altri inquilini del palazzo, che è stato evacuato a scopo precauzionale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni Centro e via Vittorio Veneto, e i vigili del fuoco.